Антъни Генов на четвъртфинал на "Чалънджър" в Италия

Антъни Генов се класира за четвъртфинал на двойки на турнира от сериите „Чалънджър" в Корденонс (Италия). С партньора си Чарлз Бари (Ирландия) двамата елиминираха вторите поставени Аржун Каде (Индия)/Марсело Зорман (Бразилия) 6:7 (4), 6:4, 10-7.

За Генов това ще бъде девети четвъртфинал на ниво Чалънджър през 2026 година. Този сезон той спечели титла в Загреб, а освен това достигна до още два финала.

Във втория кръг Генов и Бари ще излязат срещу Макс Алкала Гури (Испания)/Франко Ронкадели (Уругвай).

От турнира обаче отпаднаха братя Шандарови. Васил и Радослав отстъпиха 4:6, 1:6 на Джеси Дилейни (Австралия)/Ямато Суеока (Япония).

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