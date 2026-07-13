Марк Уилямс няма да последва примера на Рони О'Съливан

Седемкратният световен шампион Рони О’Съливан намекна, че обмисля възможността да продължи доходоносната си състезателна кариера извън снукъра, играейки на по-малка маса в Китай. Трикратният шампион от „Крусибъл“ Марк Уилямс обаче е категоричен, че няма да последва примера на своя колега от легендарния „Випуск 92“.

Марк Уилямс изигра няколко фрейма китайски пул със седемкратния световен шампион Стивън Хендри в своя снукър клуб в Тредегар, но няма амбицията да се занимава постоянно с тази дисциплина. Рони О’Съливан направи своя състезателен дебют на Huacai Billiards World Open – доходоносен турнир по хейбол, който се проведе миналия месец в Международния конферентен център в Дъцин.

Той постигна победи над Иван Каковски (15:9) и Су Унг Ким (15:12), но на 1/16-финалите многократният шампион по хейбол и специалист в пула Джън Сяохуай се оказа прекалено силен. О’Съливан загуби с 6:17 и отпадна от турнира с награден фонд от 1,18 милиона паунда.

Хейбол се играе върху по-малка снукър маса със стандартните топки за пул „осма топка“. Размерът на джобовете е по-близък до този на снукър масите, отколкото до по-широките джобове в останалите разновидности на пула.

Рони О'Съливан се класира за финалната фаза на турнир по китайски билярд

„Знаете, че това е съвсем различен спорт“, заяви О’Съливан. „Все едно да помолите Роджър Федерер да играе срещу някой от най-добрите китайски състезатели по тенис на маса и да очаквате от него да победи. Това е съвсем различна игра, но ми харесва. Просто е нещо ново и свежо. Така че е хубаво. Не можеш да играеш снукър и едновременно с това да се опитваш да играеш пул. Невъзможно е. Ако реша да се занимавам професионално с пул, никога повече няма да мога да играя снукър.

Не можеш да правиш и двете. Можеш да бъдеш много добър само в едната дисциплина. В момента за мен е по-скоро да дойда и да видя какво представлява.“

Китаецът Лю Джунян, който спечели турнира, получи внушителните 5 милиона юана, равняващи се на около 550 000 паунда. Това е повече от 500 000 паунда, които У Идзъ заработи миналия месец, след като стана вторият китайски световен шампион в „Крусибъл“. Финалистът в турнира по хейбол получи 1,5 милиона юана, или около 166 480 паунда.

Синът на Марк Уилямс набира все повече скорост в снукъра

„Не играя китайски пул“, заяви Уилямс в YouTube канала на Хендри. „Играл съм няколко пъти в Китай, но не можеш да се конкурираш с тях. Прекалено добри са. Не можеш да ги победиш, нали? Не съм играл от няколко години. Харесва ми, но не участвам в състезания. Те са прекалено добри. Ако не играеш всеки ден, не можеш да се конкурираш с тях. Затова просто отиваш там, знаейки, че не можеш да спечелиш.“

Уилямс възнамерява да продължи да играе снукър до края на кариерата си.

Пред TNT Sports той заяви: „Вече съм взел решение. Когато отпадна от професионалния тур, ще продължа да участвам в аматьорски турнири и ще пътувам със сина си, ако той все още играе.“

Уелсецът има предвид 13-годишния си син Джоел. Очаква се Уилямс да започне сезона си по-късно този месец с участие на „Шанхай Мастърс“, който ще се проведе между 27 юли и 2 август.

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