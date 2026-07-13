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Марк Уилямс няма да последва примера на Рони О'Съливан

  • 13 юли 2026 | 16:33
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Марк Уилямс няма да последва примера на Рони О'Съливан

Седемкратният световен шампион Рони О’Съливан намекна, че обмисля възможността да продължи доходоносната си състезателна кариера извън снукъра, играейки на по-малка маса в Китай. Трикратният шампион от „Крусибъл“ Марк Уилямс обаче е категоричен, че няма да последва примера на своя колега от легендарния „Випуск 92“.

Марк Уилямс изигра няколко фрейма китайски пул със седемкратния световен шампион Стивън Хендри в своя снукър клуб в Тредегар, но няма амбицията да се занимава постоянно с тази дисциплина. Рони О’Съливан направи своя състезателен дебют на Huacai Billiards World Open – доходоносен турнир по хейбол, който се проведе миналия месец в Международния конферентен център в Дъцин.

Той постигна победи над Иван Каковски (15:9) и Су Унг Ким (15:12), но на 1/16-финалите многократният шампион по хейбол и специалист в пула Джън Сяохуай се оказа прекалено силен. О’Съливан загуби с 6:17 и отпадна от турнира с награден фонд от 1,18 милиона паунда.

Хейбол се играе върху по-малка снукър маса със стандартните топки за пул „осма топка“. Размерът на джобовете е по-близък до този на снукър масите, отколкото до по-широките джобове в останалите разновидности на пула.

Рони О'Съливан се класира за финалната фаза на турнир по китайски билярд
Рони О'Съливан се класира за финалната фаза на турнир по китайски билярд

„Знаете, че това е съвсем различен спорт“, заяви О’Съливан. „Все едно да помолите Роджър Федерер да играе срещу някой от най-добрите китайски състезатели по тенис на маса и да очаквате от него да победи. Това е съвсем различна игра, но ми харесва. Просто е нещо ново и свежо. Така че е хубаво. Не можеш да играеш снукър и едновременно с това да се опитваш да играеш пул. Невъзможно е. Ако реша да се занимавам професионално с пул, никога повече няма да мога да играя снукър.

Не можеш да правиш и двете. Можеш да бъдеш много добър само в едната дисциплина. В момента за мен е по-скоро да дойда и да видя какво представлява.“

Китаецът Лю Джунян, който спечели турнира, получи внушителните 5 милиона юана, равняващи се на около 550 000 паунда. Това е повече от 500 000 паунда, които У Идзъ заработи миналия месец, след като стана вторият китайски световен шампион в „Крусибъл“. Финалистът в турнира по хейбол получи 1,5 милиона юана, или около 166 480 паунда.

Синът на Марк Уилямс набира все повече скорост в снукъра
Синът на Марк Уилямс набира все повече скорост в снукъра

„Не играя китайски пул“, заяви Уилямс в YouTube канала на Хендри. „Играл съм няколко пъти в Китай, но не можеш да се конкурираш с тях. Прекалено добри са. Не можеш да ги победиш, нали? Не съм играл от няколко години. Харесва ми, но не участвам в състезания. Те са прекалено добри. Ако не играеш всеки ден, не можеш да се конкурираш с тях. Затова просто отиваш там, знаейки, че не можеш да спечелиш.“

Уилямс възнамерява да продължи да играе снукър до края на кариерата си.

Пред TNT Sports той заяви: „Вече съм взел решение. Когато отпадна от професионалния тур, ще продължа да участвам в аматьорски турнири и ще пътувам със сина си, ако той все още играе.“

Уелсецът има предвид 13-годишния си син Джоел. Очаква се Уилямс да започне сезона си по-късно този месец с участие на „Шанхай Мастърс“, който ще се проведе между 27 юли и 2 август.

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