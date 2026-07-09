Бресел и Лисовски убедителни в Championship League

Лука Бресел и Джак Лисовски се класираха убедително за втория етап на Championship League, след като в сряда в Лестър записаха по три победи от три мача.

Бившият световен шампион Бресел е изправен пред сериозно предизвикателство през сезон 2026/27, тъй като в прогнозното класиране в края на сезона се намира около границата на топ 64. Затова силно представяне в откриващия турнир би било от голяма полза за белгиеца.

Той започна участието си в Група 31 с победа 3:0 над Мичъл Ман, като най-високият му брейк беше 82 точки. След това надви Дън Хаохуей с 3:0 и Аарън Хил с 3:1.

В Група 7 Лисовски беше също толкова впечатляващ. Той победи Джак Брадфорд с 3:0, като направи серии от 70, 85 и 52 точки, а след това се наложи и над Джао Ханян с 3:0.

В последния мач за деня Лисовски записа най-висок брейк от 87 точки при победата си с 3:1 над Лиъм Хайфийлд.

Четвъртък е последният ден от първия етап, а голямото име в програмата е световният шампион от „Крусибъл“ през 2025 г. Джао Синтонг.

Вторият етап започва в петък, като 32-ма играчи продължават битката за титлата. Те ще бъдат разделени в осем групи по четирима.

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