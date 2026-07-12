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Голяма изненада в Championship League

  • 12 юли 2026 | 13:16
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Голяма изненада в Championship League

Дилън Емъри се превърна в голямата изненада в група C на Championship League в събота, след като завърши пред действащия шампион Стивън Магуайър, Гари Уилсън и Стан Муди и се класира за финалната фаза.

За първи път в кариерата си Емъри достига до последните осем в ранкинг турнир. На 15 юли 25-годишният играч ще се присъедини към Хосейн Вафаей, Лей Пейфан, Нопон Саенкам и още четирима състезатели в битката за титлата. Магуайър вдигна трофея преди година, но днес не успя да спечели нито един от мачовете си и остана на последното място в групата.

Уелсецът Емъри започна с равенство 2:2 срещу Уилсън, като направи брейк от 73 точки, за да спечели четвъртия фрейм. След това той завърши 2:2 и с Магуайър, преди да постигне впечатляваща победа с 3:0 над Муди, която се оказа достатъчна, за да оглави класирането.

В група D представителят на Тайланд Саенкам спечели решаващия си последен мач и продължи похода си към първа ранкинг титла. Той започна с победа с 3:1 над Скот Доналдсън, след което завърши 2:2 с Юлиан Бойко. Последният му двубой беше срещу Джоу Юелун, който все още имаше шанс да спечели групата. Двамата си поделиха първите два фрейма, преди Саенкам да се откъсне и да триумфира с 3:1.

Мачовете от втория етап продължават в понеделник.

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