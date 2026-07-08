Рони О'Съливан ще атакува две титли в Китай

Рони О’Съливан ще преследва рекордна шеста титла на престижния Шанхай Мастърс този месец, след като за последно триумфира в Китай преди три години благодарение на победа с 11:9 над Лука Бресел. Турнирът ще бъде излъчван на живо по TNT Sports и HBO Max в периода 27 юли – 2 август.

О’Съливан, поставен под номер 13 в турнира, трябва да се изправи срещу участник с „уайлд кард“ в 14:30 ч. българско време в понеделник, 27 юли, като победителят ще срещне защитаващия титлата си Кайрън Уилсън в осминафиналите.

Миналата година Уилсън победи О’Съливан с 6:3 на четвъртфиналите, след това надви Джао Синтонг с 10:5 на полуфиналите и Али Картър — който беше заменил бившия шампион от „Мастърс“ Марк Алън в схемата — с 11:9 на финала. Този път Джак Лисовски заменя северноирландеца.

„Не ме интересуват особено трофеите“, каза О’Съливан пред репортери, след като измъкна победата срещу световния шампион от 2023 г. Бресел за последната от петте си титли. „Продал съм доста от тях. Не искам да ми останат никакви спомени и сувенири, когато стана на 70 или 80. Подготвям се за смъртта — част от това е, че не искам никакви снукър неща — жилетки, щеки. Всичко ще си отиде.“

Седемкратният световен шампион О’Съливан трябва да се изправи срещу Джаксън Пейдж в неделя, 9 август, в първото си участие в ранкинг турнир на China Open — надпреварата, която ще се проведе от 8 до 16 август в Тайюан и се завръща в календара след седемгодишно отсъствие.

Нийл Робъртсън е защитаващият титлата си шампион в битката за първата награда от 250 000 паунда, след като през 2019 г. победи Лисовски с 11:4 на финала. Той ще започне участието си в турнира срещу талантливия Чан Биню.

О’Съливан, шампион в Шанхай през 2009, 2017, 2018, 2019 и 2023 г., имаше продуктивни няколко месеца, след като през април загуби с 12:13 от стария си съперник Джон Хигинс в осминафиналите на Световното първенство. Играчът от Есекс прибра 30 000 паунда за спечелването на World Seniors след победа с 10:4 над Джо Пери и още 25 000 паунда за успеха с 10:5 срещу Бресел във финала на Snooker 900 Global Championship в Рединг.

Миналия месец той направи и състезателния си дебют в Huacai Billiards World Open — доходоносен турнир по хейбол, или китайски билярд, който се проведе в Deqing International Conference Center. Той записа победи срещу Иван Каковски с 15:9 и Суунг Ким с 15:12, но специалистът в пула Джън Сяохуай, многократен шампион по хейбол, се оказа твърде силен и го победи със 17:6 в етапа на последните 32 на турнира с награден фонд от 1,2 млн. паунда.

Миналия сезон О’Съливан насочи по-голямата част от игровото си време към турнири извън Великобритания, като се появи само два пъти на родна земя — на UK Championship в Йорк, където загуби с 4:6 от Джоу Юелонг в последните 32, и в „Крусибъл“ в Шефилд.

Той също така загуби два големи финала — с 9:10 от Нийл Робъртсън на Saudi Arabia Masters и със 7:10 от Тепчая Ун-Ну на World Open.

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