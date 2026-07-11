Вафей и Пейфан са първите двама в последния етап на Championship League

Хосейн Вафей и Лей Пейфан станаха първите двама състезатели, които си осигуриха място в третия и последен етап на Championship League в Лестър, след като в петък спечелиха своите групи.

Иранският състезател и представителят на Китай се класираха за заключителната фаза на турнира, която ще се проведе следващата сряда (15 юли), заедно с още шестима играчи. Осемте участници ще бъдат разделени в две групи по четирима, а победителите в тях ще се изправят един срещу друг във финала, за да определят шампиона в първия ранкинг турнир за сезон 2026/27.

Вафей започна отлично новия сезон, след като през миналия месец спечели три квалификационни мача за China Open и Wuhan Open, а сега премина успешно и през първите два етапа на турнира в Лестър. Бившият шампион на Shoot Out вече има възможност да преследва втора ранкинг титла в кариерата си.

Той започна участието си в група B с убедителна победа с 3:0 над Лука Бресел, като направи серии от 77 и 56 точки. След това Вафаи реализира най-високия брейк в мача – 110 точки – при успеха с 3:1 над Иън Бърнс, а накрая завърши с равенство 2:2 срещу Пан Дзюнсю.

Китаецът Лей Пейфан също е в преследване на втора ранкинг титла, след като през 2024 година триумфира на BetVictor Scottish Open.

В група A той започна с победа с 3:0 над Дейвид Грейс, като най-добрата му серия беше 97 точки, след което направи равенство 2:2 срещу Лю Хунюй.

Съдбата на първото място в групата все още не беше решена, когато Лей изоставаше с 0:2 срещу Зак Шурети в последния си двубой. Китайският състезател обаче показа характер и изравни след великолепни серии от 104 и 110 точки, което му донесе равенство 2:2 и първото място в крайното класиране.

В събота Стивън Магуайър продължава защитата на титлата си в изключително силната група C, където негови съперници ще бъдат Гари Уилсън, Стан Муди и Дилън Емери.

В група D сили ще премерят Джоу Юелун, Скот Доналдсън, Нопон Саенгхам и Юлиан Бойко.

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