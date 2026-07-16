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Олимпиакос близо до нов договор с Тайлър Дорси

  • 16 юли 2026 | 14:19
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Олимпиакос близо до нов договор с Тайлър Дорси

Олимпиакос и Тайлър Дорси са по-близо отвсякога до споразумение за предсрочно удължаване на сътрудничеството си. Според информация на гръцките медии преговорите са в напреднала фаза.

Тайлър Дорси не е свободен агент това лято. Той има действащ договор с Олимпиакос и за следващия сезон, но от няколко дни двете страни водят преговори за предсрочното му удължаване. Шампионите в Евролигата искат да „вържат“ един от големите си герои от историческия сезон и всичко показва, че случаят навлиза във финалната си права.

При първоначалните разговори е имало осезаема финансова разлика. Олимпиакос е предложил нов тригодишен договор със значително увеличено възнаграждение, достигащо 2,5 милиона евро годишно, като награда за впечатляващото развитие на 30-годишния гард. От своя страна, Тайлър Дорси е смятал, че сезонът, който е направил, както и пазарната ситуация в Евролигата, оправдават договор, който би достигнал и надхвърлил 3 милиона евро на сезон – възнаграждение, подобно на това, за което се договори Еван Фурние миналата година.

Контактите обаче са продължили и сега двете страни изглеждат много по-близо до споразумение. Според информация на гръцките медии има взаимно желание да се намери „златната среда“, като всички данни сочат към подписване на нов договор с продължителност три или дори четири години. Очаква се годишното възнаграждение да достигне 3 милиона евро в сделка, която ще възнагради гарда, но същевременно ще осигури на Олимпиакос един от най-важните му играчи за много години напред.

Не трябва да се забравя, че Тайлър Дорси изигра най-силния сезон в кариерата си. Той беше един от основните фактори по пътя към спечелването на Евролигата и гръцкото първенство. В редовния сезон на най-силния европейски турнир той записа средно по 17,0 точки, 53,2% успеваемост при стрелба за две точки, 40% от тройката и 2,8 асистенции, като същевременно се нареди сред лидерите по отбелязани далечни стрелби. Присъствието му във втората най-добра петица на Евролигата не беше случайно, тъй като той се превърна в една от най-стабилните офанзивни фигури в състава на Йоргос Барцокас, който тази година му даде повече свобода и доверие от всякога.

От самото начало намерението на ръководството беше да признае на практика приноса на 30-годишния гард. Президентите на Олимпиакос пожелаха да започнат разговорите отрано, показвайки на играча, че той е ключова част от плановете за следващите години. Въпреки първоначалните различия във финансовия аспект, никога не се е стигало до напрежение, тъй като и двете страни са имали общо желание да продължат заедно.

Фактът, че Дорси притежава гръцки паспорт, намира се в най-добрата спортна възраст в кариерата си и вече е един от лидерите на периметъра, го прави играч от стратегическо значение за бъдещето на клуба. Ето защо в Олимпиакос смятат, че предсрочното удължаване на договора му е един от най-важните ходове през това лято.

Ако не възникне нещо непредвидено, всичко сочи, че двете страни скоро ще си стиснат ръцете. Така Тайлър Дорси ще продължи да носи червено-белия екип още дълги години в споразумение, което ще възнагради спортния му възход и ще запази непроменено ядрото на шампиона в Евролигата.

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