ЦСКА трябва да внимава - Дери Сити "ужилва" българите на "Брандиуел"

Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

Дери Сити досега е домакинствал два пъти на български отбори в европейските клубни турнири. И двата пъти представителите на родния футбол не си тръгват със "суха мрежа" от Северна Ирландия.

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Първият случай датира от далечната 1995 година, когато носителят на Купата на България Локомотив (София) се изправя срещу тима от Лондондери. Въпреки че разполагат с Дончо Донев, Антон Велков, Христо Колов, Диян Петков, Борис Хвойнев и т. н., "железничарите" губят с 0:1, след гол на Хари Маккорт в края на първото полувреме.

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В реванша "червено-черните" все пак взимат своето и продължават напред за КНК. Известни проблеми има и ЦСКА през 2009-а, когато под ръководството на Любо Пенев армейците печелят в София с гол на Иван Стоянов, но после стигат до 1:1 в Ълстър - точен е Маркиньос, а Дейвид Скълиън намира мрежата зад Иван Караджов.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Северна Ирландия

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Снимки: Startphoto