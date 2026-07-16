LCR Хонда потвърди Кал Кръчлоу и за домашната му Гран При на Великобритания

Отборът на LCR Хонда потвърди, че Кал Кръчлоу ще участва и в домашната му Гран При на Великобритания, с която ще бъде възобновен сезонът в MotoGP след лятната пауза.

Британецът се завърна в кралския клас като заместник на контузения Йоан Зарко, който пострада тежко в средата на май в Каталуния. Французинът ще отсъства поне до септември, а от сателитния екип на Хонда потвърдиха, че и на „Силвърстоун“ в началото на август той ще бъде заменен от Кръчлоу.

MotoGP наказа контузения Йоан Зарко

За него това ще бъде шанс за едно прощално участие в MotoGP пред родна публика. Британецът направи своето най-силно представяне от завръщането си в кралския клас в Германия миналия уикенд, където за първи път се бореше за местата в зоната на точките. Кръчлоу обаче не стигна до финала, след като падна в третия завой в 22-та обиколка.

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Снимки: Gettyimages