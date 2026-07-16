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Везенков и Олимпиакос се местят в залата на АЕК

  • 16 юли 2026 | 12:39
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Везенков и Олимпиакос се местят в залата на АЕК

Олимпиакос окончателно се спря на решението да използва „Сунел Арена“ за новия състезателен сезон 2026-27. Според гръцките медии, „Червено-белите“ са се договорили с баскетболния клуб АЕК за предоставянето на залата, за да я ползват като домакинска арена в Евролигата и гръцкото първенство, докато текат ремонтните дейности в тяхната зала.

След продължителни преговори двете страни намериха общ език по въпросите, които търсеха решение, и вече уточняват последните детайли по споразумението. При това положение Олимпиакос ще представи официално договора за наем на „Сунел Арена“ в документите си за участие в новия сезон на Евролигата и местното първенство.

Това развитие е резултат от вече започналите ремонтни дейности на залата в Пирея. Историческото спортно съоръжение на Олимпиакос е в етап на мащабна реконструкция и енергийно обновяване с цел да се превърне в напълно модернизирана зала през следващите години.

Прогнозите сочат, че новият "Дворец на Мира и Приятелството" ще бъде готов най-рано през ноември и най-късно до януари, като към момента декември изглежда най-вероятният месец за завръщането на европейските шампиони в техния дом.

Споразумението с АЕК касае предоставянето на „Сунел Арена“ за периода, необходим за приключване на строителните работи в Пирея. В случай, че ремонтът напредне по-бързо от очакваното, Олимпиакос ще се завърне незабавно в СЕФ и ще продължи да играе там домакинските си мачове от Евролигата и вътрешните турнири.

„Сунел Арена“ отговаря на всички изисквания на Евролигата, разполага с капацитет над 9000 места и от самото начало беше първият избор на тима от Пирея за преходния период през новия сезон. Разговорите между двата баскетболни клуба започнаха преди доста време, протекоха в много добър тон и доведоха до окончателното споразумение.

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