Рики Рубио е отказал предложение от Панатинайкос

Испанският баскетболист Рики Рубио е отказал предложение да се присъедини към Панатинайкос, въпреки личния подход от страна на старши треньора Желко Обрадович, информира вестник AS.

Обрадович лично се свързал с опитния гард в опит да го убеди да се присъедини към гръцкия гранд за сезон 2026/2027.

Панатинайкос е предложил на Рубио заплата от около 900 000 евро - значително повече от това, което той получава в момента в испанския Ховентут.

35-годишният Рики Рубио обаче заявил, че е щастлив в тима от Бадалона и няма намерение да напуска.

Рубио се завърна към професионалния баскетбол, след като се бе оттеглил от играта, за да се съсредоточи върху психичното си здраве - първо през 2024 година, а след това отново през 2025-а.

Според испанското издание, гардът иска да остане близо до дома си и да продължи кариерата си в Ховентут, вместо да приеме ново предизвикателство в чужбина.

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