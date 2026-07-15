Цървена звезда се прицели в център на Апоел

Според информация от сръбски медии, отборът на Цървена звезда е в напреднали преговори за привличането на Джонатан Мотли. Американският център е на изхода на настоящия си клуб Апоел Тел Авив.

Въпреки че Мотли има договор с израелския тим до 2028 г., той е поставен в трансферната листа. „Червено-белите“ от Белград се стремят да се възползват от ситуацията, подобно на начина, по който привлякоха и бившия съотборник на американеца – Крис Джоунс.

През изминалия сезон в Евролигата Мотли записа средно по 8,3 точки и 2,4 борби в 35 мача, като прекарваше на паркета средно по 14:38 минути на двубой.

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