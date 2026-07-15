Чешки гард смени Барселона с Апоел Тел Авив

Израелският баскетболен тим Апоел Тел Авив официално обяви подписването на едногодишен договор с Томаш Саторански до края на сезон 2026/2027.

34-годишният чешки гард пристига след четири сезона в испанския Барселона, където през миналия сезон той записа средно по 7.0 точки, 4.3 асистенции и 3.4 борби в Евролигата.

Саторански има богат опит, включително шест сезона в НБА с отборите на Вашингтон Уизардс, Чикаго Булс, Ню Орлиънс Пеликанс и Сан Антонио Спърс.

Той се завърна в Барселона през 2022 година, а сега започва ново предизвикателство в Тел Авив.

„Много съм развълнуван да се присъединя към Апоел. Нямам търпение да се запозная с всички и да приема това предизвикателство. Ще се видим скоро“, коментира Томаш Саторански.

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