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  4. Кори Джоузеф остава в Олимпиакос

Кори Джоузеф остава в Олимпиакос

  • 14 юли 2026 | 20:38
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Кори Джоузеф остава в Олимпиакос

Канадският гард Кори Джоузеф ще продължи да носи екипа на Олимпиакос и през сезон 2026/2027, след като двете страни постигнаха споразумение за продължаване на сътрудничеството си.

Треньорът Йоргос Барцокас беше изразил желанието си опитният баскетболист да бъде задържан в състава и преговорите в крайна сметка завършиха с успех.

По този начин Джоузеф ще остане част от гардовата линия на „червено-белите“, където ще си партнира с Томас Уолкъп, Жан Монтеро и Коди Милър-Макинтайър. През изминалия сезон в Евролигата той записа средно по 5,5 точки, 1,8 борби и 2,3 асистенции за 15,3 минути на мач.

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