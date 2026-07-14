Официално: Дубай привлече голямо име на треньорския пост

Испанският треньор Шави Паскуал е новият наставник на отбора на Дубай, както официално обяви шампионът в АБА Лига.

Специалистът подписа договор до 2029 г. и ще ръководи този амбициозен проект през следващия период. Един от най-перспективните треньори в Европа пое шампиона на АБА Лига от Александър Секулич, който според информациите е в преговори с Барселона.

Шави Паскуал прекара осем години и половина в Барселона, от 2008 до 2016 г., превръщайки се в един от най-успешните треньори в историята на клуба. След първия си престой в каталунския гранд, той води Панатинайкос два сезона, от 2016 до 2018 г.



От 2020 до 2025 г. беше старши треньор на Зенит Санкт Петербург, който под негово ръководство за първи път в историята си достигна плейофите на Евролигата. През ноември 2025 г. се завърна в Барселона, където остана до края на сезона.

Шави Паскуал изведе Барселона до титлата в Евролигата през 2010 г. в Париж. Той спечели и седем национални шампионски титли: четири в Испания (2009, 2011, 2012 и 2014), две в Гърция (2017 и 2018) и една в Русия (2022). Освен това спечели три Купи на Испания, четири Суперкупи на Испания, седем титли от Каталунската лига, две Суперкупи на ВТБ, една Купа на Гърция и една Купа на Русия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google