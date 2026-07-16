Звездата Gumayusi: искам да използваме тази инерция, за да триумфираме и на Световното

След убедителната победа над MIBR.LOS в първия си мач на Световното първенство по електронни спортове звездата на отбора по League of Legends на Hanwha Life Esports - Лий "Gumayusi" Мин-хюн, призна, че отборът иска да надгради след спечелената титла от MSI 2026.
"Спечелихме MSI и искам да използваме тази инерция, за да триумфираме и на Световното", заяви кореецът пред Sheep Espoprts .Gumayusi коментира и първата си международна титла след напускането на T1: "Винаги съм вярвал в себе си. Продължих да работя и това ми донесе този успех."
HLE обърна Bilibili и спечели първата си титла от MSI
Той допълни, че натоварената програма изисква добра физическа подготовка, а ключът към постоянството е качествен сън, добро хранене и редовни упражнения.
Снимка: LoL EsportsДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google