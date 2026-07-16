Звездата Gumayusi: искам да използваме тази инерция, за да триумфираме и на Световното

След убедителната победа над MIBR.LOS в първия си мач на Световното първенство по електронни спортове звездата на отбора по League of Legends на Hanwha Life Esports - Лий "Gumayusi" Мин-хюн, призна, че отборът иска да надгради след спечелената титла от MSI 2026.

𝗛𝗟𝗘 𝗘𝗪𝗖 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗗𝗮𝘆

⏰26.7.15(WED) 21:30(KST) pic.twitter.com/VSTc8R8gNK — Hanwha Life Esports (@HLEofficial) July 15, 2026

"Спечелихме MSI и искам да използваме тази инерция, за да триумфираме и на Световното", заяви кореецът пред Sheep Espoprts .Gumayusi коментира и първата си международна титла след напускането на T1: "Винаги съм вярвал в себе си. Продължих да работя и това ми донесе този успех."

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Той допълни, че натоварената програма изисква добра физическа подготовка, а ключът към постоянството е качествен сън, добро хранене и редовни упражнения.

Снимка: LoL Esports

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