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Звездата Gumayusi: искам да използваме тази инерция, за да триумфираме и на Световното

  • 16 юли 2026 | 11:43
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Звездата Gumayusi: искам да използваме тази инерция, за да триумфираме и на Световното

След убедителната победа над MIBR.LOS в първия си мач на Световното първенство по електронни спортове звездата на отбора по League of Legends на Hanwha Life Esports - Лий "Gumayusi" Мин-хюн, призна, че отборът иска да надгради след спечелената титла от MSI 2026.

"Спечелихме MSI и искам да използваме тази инерция, за да триумфираме и на Световното", заяви кореецът пред Sheep Espoprts .Gumayusi коментира и първата си международна титла след напускането на T1: "Винаги съм вярвал в себе си. Продължих да работя и това ми донесе този успех."

HLE обърна Bilibili и спечели първата си титла от MSI
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Той допълни, че натоварената програма изисква добра физическа подготовка, а ключът към постоянството е качествен сън, добро хранене и редовни упражнения.

Снимка: LoL Esports

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