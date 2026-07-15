България отпадна от квалификациите за Световното първенство по Rocket League

Националният отбор на България по Rocket League в състав Велизар "xEpt" Малински, Денис "Kejay" Нури и Мартин "ZyngZeg" Якимов приключи участието си в квалификациите за Лигата на нациите, организирано от FIFAe.

В третата седмица на затворените квалификации българите загубиха с по 0:2 от Норвегия и Белгия, като победиха единствено Молдова накрая. Така тимът завърши на трето място в група "D" и не успя да се класира за следващата фаза.

След трите квалификационни седмици България събра общо 300 точки в Consistency Ranking-а на FIFAe, което ѝ отреди 18-ото място сред 32 отбора.

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