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  3. MOUZ обяви последното парче от пъзела

MOUZ обяви последното парче от пъзела

  • 14 юли 2026 | 17:04
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MOUZ обяви последното парче от пъзела

Отборът на MOUZ по CS2 посрещна Олдржих "PR" Нови от GamerLegion, с което финализира промените в състава си след разделите с Лудвиг "Brollan" Бролин и Джими "Jimpphat" Сало.

PR не е непознат за организацията, тъй като игра за академията MOUZ NXT между 2023 и 2025 година, преди да премине в GamerLegion.

С новия си клуб той натрупа ценен опит на най-високо ниво, включително участия на Major турнирите в Будапеща и Кьолн.

18-годишният чех ще направи повторния си дебют за MOUZ още следващата седмица в онлайн фазата на BLAST Bounty Season 2, а през август тимът ще участва и на Световното първенство по електронни спортове.

Снимка: HLTV

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