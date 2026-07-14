MOUZ обяви последното парче от пъзела

Отборът на MOUZ по CS2 посрещна Олдржих "PR" Нови от GamerLegion, с което финализира промените в състава си след разделите с Лудвиг "Brollan" Бролин и Джими "Jimpphat" Сало.

Room for a new PR pic.twitter.com/JQiX19Lypf — MOUZ (@mousesports) July 14, 2026

PR не е непознат за организацията, тъй като игра за академията MOUZ NXT между 2023 и 2025 година, преди да премине в GamerLegion.

С новия си клуб той натрупа ценен опит на най-високо ниво, включително участия на Major турнирите в Будапеща и Кьолн.

18-годишният чех ще направи повторния си дебют за MOUZ още следващата седмица в онлайн фазата на BLAST Bounty Season 2, а през август тимът ще участва и на Световното първенство по електронни спортове.

Снимка: HLTV

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