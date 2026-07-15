Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. FOKUS намери заместник на Георги "Jorko" Митев

FOKUS намери заместник на Георги "Jorko" Митев

  • 15 юли 2026 | 16:11
  • 352
  • 0
FOKUS намери заместник на Георги "Jorko" Митев

Отборът на FOKUS обяви заместника на българския талант Георги "Jorko" Митев за снайперист на отбора. Това е финландският играч Пааво "podi" Хейсканен, който за последно беше част от ENCE.

21-годишният снайперист заема мястото на българина, койт Liquid. В същото време FOKUS продължава да търси пети играч след раздялата с Ерик "ztr" Густафсон, чийто наем от GamerLegion изтече.podi беше поставен на резервната скамейка на ENCE през май, когато организацията прекрати международния си проект и промотира академичния си състав. Вместо да се завърне в него, финландецът избра да потърси ново предизвикателство и вече ще продължи кариерата си с екипа на FOKUS.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

OG се раздели с помощник-треньора си

OG се раздели с помощник-треньора си

  • 15 юли 2026 | 16:16
  • 271
  • 0
България отпадна от квалификациите за Световното първенство по Rocket League

България отпадна от квалификациите за Световното първенство по Rocket League

  • 15 юли 2026 | 10:31
  • 484
  • 0
MOUZ обяви последното парче от пъзела

MOUZ обяви последното парче от пъзела

  • 14 юли 2026 | 17:04
  • 932
  • 0
Носителят на MVP от Гуанджоу: Близо сме до Tier 1, но още не сме там

Носителят на MVP от Гуанджоу: Близо сме до Tier 1, но още не сме там

  • 14 юли 2026 | 14:39
  • 755
  • 0
BLAST Open 2027 ще се проведе в Монголия

BLAST Open 2027 ще се проведе в Монголия

  • 14 юли 2026 | 13:16
  • 410
  • 0
BLAST обяви поканените отбори за Open Порто 2026

BLAST обяви поканените отбори за Open Порто 2026

  • 14 юли 2026 | 10:59
  • 666
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък удар за Левски от УЕФА

Тежък удар за Левски от УЕФА

  • 15 юли 2026 | 16:22
  • 31202
  • 65
Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

  • 15 юли 2026 | 17:17
  • 2107
  • 1
Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

  • 15 юли 2026 | 10:21
  • 66505
  • 73
Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

  • 15 юли 2026 | 11:26
  • 33378
  • 104
Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

  • 15 юли 2026 | 16:33
  • 13705
  • 22
Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

  • 15 юли 2026 | 14:00
  • 2854
  • 1