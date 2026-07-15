FOKUS намери заместник на Георги "Jorko" Митев

Отборът на FOKUS обяви заместника на българския талант Георги "Jorko" Митев за снайперист на отбора. Това е финландският играч Пааво "podi" Хейсканен, който за последно беше част от ENCE.

21-годишният снайперист заема мястото на българина, койт Liquid. В същото време FOKUS продължава да търси пети играч след раздялата с Ерик "ztr" Густафсон, чийто наем от GamerLegion изтече.podi беше поставен на резервната скамейка на ENCE през май, когато организацията прекрати международния си проект и промотира академичния си състав. Вместо да се завърне в него, финландецът избра да потърси ново предизвикателство и вече ще продължи кариерата си с екипа на FOKUS.

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