Неочакван край за Божидар "bzm" Богданов и 1WIN: Vici ги спря преди плейофите на Световното

Българската звезда в Dota 2 Божидар "bzm" Богданов приключи участието си на Световното първенство по електронни спортове в Париж. Неговият отбор 1WIN загуби с 1:2 от Vici Gaming в директен двубой за класиране в плейофната фаза на турнира.

Our EWC journey ends here.



We'll learn from our mistakes, get back to work, and prepare for The International.



See you in Shanghai. pic.twitter.com/quLTPApF8H — 1win Dota 2 (@1windota2) July 15, 2026

Серията започна отлично за 1WIN, които спечелиха първата карта и изглеждаха близо до продължаване напред. След това обаче китайският състав вдигна нивото си, обърна развоя на срещата с две поредни победи и си осигури място сред най-добрите в шампионата.

Bozhidar's in good hands as long as Tusk is on the server. pic.twitter.com/sqiJD8Sh6l — 1win Dota 2 (@1windota2) July 15, 2026

За bzm и съотборниците му отпадането означава край на участието им в турнира, като тимът ще си тръгне с 40 000 долара от наградния фонд.

Снимка: 1WIN

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