Неочакван край за Божидар "bzm" Богданов и 1WIN: Vici ги спря преди плейофите на Световното

Българската звезда в Dota 2 Божидар "bzm" Богданов приключи участието си на Световното първенство по електронни спортове в Париж. Неговият отбор 1WIN загуби с 1:2 от Vici Gaming в директен двубой за класиране в плейофната фаза на турнира.
Серията започна отлично за 1WIN, които спечелиха първата карта и изглеждаха близо до продължаване напред. След това обаче китайският състав вдигна нивото си, обърна развоя на срещата с две поредни победи и си осигури място сред най-добрите в шампионата.
За bzm и съотборниците му отпадането означава край на участието им в турнира, като тимът ще си тръгне с 40 000 долара от наградния фонд.
Снимка: 1WINДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google