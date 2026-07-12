HLE обърна Bilibili и спечели първата си титла от MSI

Hanwha Life Esports триумфира с първата си титла от Mid-Season Invitational, след като победи Bilibili Gaming с 3:2 във финала на първенството по League of Legends - MSI 2026. С успеха корейският тим си осигури директно място на Worlds 2026, при условие че достигне плейофите в корейския LCK.

Финалът предложи пет оспорвани карти, а HLE направи обрат от 1:2 до 3:2. Отличието за MVP заслужи топлейнърът Чой "Zeus" Уу-дже, който беше с ключова роля в решителните два мача.

По този начин Zeus и Zeka пък станаха първите играчи, спечелили и трите международни турнира в League of Legends. За Bilibili Gaming това е трети загубен финал на MSI, след пораженията през 2023 и 2024 година.

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