Легендата KRIMZ: Бях решил да се откажа

Легендарният шведски Counter-Strike играч Фреди "KRIMZ" Йоханснон разкри, че е бил готов да сложи край на професионалната си кариера, преди да получи предложение от Йеспер "JW" Вексел да се присъедини към EYEBALLERS.

"Най-важното за мен беше отново да започна да се забавлявам. Сега наистина се наслаждавам на играта и това ми позволява да давам много повече на сървъра. Социалната атмосфера е ключът", сподели KRIMZ пред Esportstudion.

Ветеранът призна, че се е чувствал добре и във Fnatic, но не по начина, по който преди години.

"Бях решил да се откажа, така че последваха няколко интересни разговора с JW“, добави шведът.

Снимка: HLTV

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