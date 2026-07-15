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  3. Сьорен Вареншолд спечели исторически етап на Тур дьо Франс

Сьорен Вареншолд спечели исторически етап на Тур дьо Франс

  • 15 юли 2026 | 18:40
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Сьорен Вареншолд спечели исторически етап на Тур дьо Франс

Норвежецът Сьорен Вареншолд от отбора на Уно-Екс Мобилити спечели 11-ия етап от Обиколката на Франция и записа името си със златни букви в историята на колоезденето.

Той измина за 3 часа, 10 минути и 6 секунди разстоянието от 161,3 километра от Виши до Невер, което се оказа и най-бързият етап с общ старт в цялата история на Тур дьо Франс. Основната група, която пристигна с времето на Вареншолд, измина дистанцията със средна скорост от 50,9 км/ч, която е най-високата, регистрирана някога в надпреварата.

Вареншолд стигна до победата след атака в последните 300 метра. Той спринтира изключително рано - по-рано, отколкото очакваха неговите съперници, и моментът на изненадата проработи в негова полза. Нидерландецът Олав Кой (Декатлон) и белгиецът Яспер Филипсен (Алпецин-Премиър Тех) опитаха да контраакуват, но успяха да стигнат само до второто и третото място.

В генералното класиране размествания на върха не настъпиха. Носител на "жълтата фланелка" продължава да бъде четирикратният шампион Тадей Погачар от отбора на ОАЕ. Словенецът има аванс от 3:36 минути пред датчанина Йонас Вингегор (Висма-Лийз а байк) и 4:06 минути пред белгиеца Ремко Евенепул (Ред Бул-Бора-Хансгрое).

Погачар е лидер и при катерачите в класирането за "бялата фланелка на червени точки". При спринтьорите води датчанинът Мадс Педерсен (Лидл-Трек), като той продължава да носи "зеленото трико".

В четвъртък предстои 12-ият етап от Обиколката на Франция, който отново е с равнинен профил. Той е с дължина от 179,1 километра, като стартът ще бъде даде на пистата "Маникур" в Невер, а финалът ще бъде в Шалон-сюр-Сон.

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