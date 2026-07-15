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  3. България допусна първа загуба на Европейското по хандбал до 20 г.

България допусна първа загуба на Европейското по хандбал до 20 г.

  • 15 юли 2026 | 16:25
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България допусна първа загуба на Европейското по хандбал до 20 г.

Националният отбор на България по хандбал за мъже до 20 години допусна първа загуба на европейското първенство в дивизия "В", което се провежда в Прищина.

В третия си мач от турнира в столицата на Косово българите отстъпиха с 24:38 (11:20) пред състава на Люксембург.

Националите изиграха слабо първо полувреме, в което допуснаха сериозно изоставане. След половин час игра то бе девет гола при 11:20. През второто полувреме Люксембург продължи да бъде по-добрият отбор на игрището и тимът от Великото херцогство стигна до заслужен успех, който бе първи за тима.

За България Даниел Иванов приключи с осем гола, а пет прибави Иван Петков. В тима на победителите се отличи Лу Фанчели с 10 гола.

В класирането в групата България е на четвърто място с 3 точки, докато Люксембург е на пета позиция с 2. Лидер е съставът на Финландия с 6 точки, който е и следващия съперник за България.

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