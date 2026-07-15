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Четири български деца предизвикаха фурор на Световните финали по танци в Дъблин

  • 15 юли 2026 | 14:12
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Четири български деца предизвикаха фурор на Световните финали по танци в Дъблин

Докато погледите на голяма част от феновете са насочени към Световното първенство по футбол, четири български деца предизвикаха истински фурор и донесоха първия медал за България на Световните финали по танци (Dance World Cup 2026), провеждащи се в столицата на Ирландия Дъблин.

Младите надежди на музикално-танцова школа "Лира Груп" с ръководител г-жа Лорета Димитрова сътвориха подвиг и се качиха на почетната стълбичка, спечелвайки сребърните медали в изключително оспорвания клас "Мини, национални танци, малка група".

Тази година Световната купа в Дъблин събра рекорден брой участници – над 11 500 танцьори от повече от 50 държави, което превръща събитието в истинска Олимпиада за младите творци. В тази силна международна конкуренция четирите български деца изпълниха оригиналната хореография, създадена за тях от педагога им, с високо техническо ниво и артистичност. Родният квартет в състав: Бориса Генева, Габриела Кръстева, Калоян Генков и Калоян Гявуров, взриви публиката и професионалното жури в Дъблин и още в първия ден финалите (8 юли) завоюва първото почетно отличие за страната ни.

Категория национални и характерни танци е една от най-красивите дисциплини на големи форуми. Тя изисква не просто професионална техника, но изключителна музикалност и силно актьорско присъствие, което децата изграждат на станката под зоркото око на своите репетитори и бивши танцьори от школата Яница Бобева и Ралица Бобева.

Бориса, Габриела, Калоян и Калоян, показаха, че българската школа работи на най-високо световно ниво. Децата стъпиха на сцената в Дъблин със самочувствие, а синхронът и прецизността им заслужиха изключително високото постижение от 88.4%.

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