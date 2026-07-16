Янтра пусна абонаментните карти за новия сезон

Абонаментните карти на Янтра за сезон 2026/2027 вече са в продажба във фен магазина на клуба. Визията на картите е с препратка към привърженици на "ковачите", които споделяха незабравимите мигове от предходния сезон. Абонаментната карта дава възможност за достъп на всички домакински мачове на отбора във Втора лига.

Янтра привлече обещаващ талант

Картите са три вида:

- VIP карта (с достъп в сектор "А" и паркомясто и КЕТЪРИНГ център за първи път за ВИП сектора) на цена от 300 евро. Всяка карта гарантира достъпа само на притежателя ѝ.

Закупуването ѝ носи и:



1) безплатна памучна тениска с яка

2) паркомясто за целия сезон

3) безплатен кетъринг за всеки мач

- Сезонна карта (място в сектори Б, В, Г) на цена от 80 евро

- Сезонна карта за ученици и пенсионери (място в сектори Б, В, Г) на цена от 60 евро

Янтра привлече познато име

Цената на редовния билет за сезон 2026/2027 е 6 евро. Намаление ще има за ученици и пенсионери. Стойността на входния талон за тях ще бъде 4 евро. Всички деца под 7 годишна възраст влизат безплатно на стадиона, задължително с придружител.

Абонаментни карти могат да бъдат закупени от фен магазина на клуба в СК "Христо Ботев", който работи в делничните дни от 17 до 20 часа и намира точно пред официалния за публиката северен вход на стадион "Христо Ботев".

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