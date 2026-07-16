Вече не е крива поляна, бил наравно с терените в Премиър лийг

Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

Отличен терен чака Дери Сити и ЦСКА за реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Според футболните запалянковци в Лондондери тревната настилка, на която довечера ще играят футболистите на Христо Янев може да си съперничи с тези в Премиър лийг на Англия. Припомняме, че преди много години Любослав Пенев сравни игрището на "Брендиуел" с крива поляна, но ето че това вече се е променило.

Хибридната трева е положена сравнително наскоро, а се очаква днес на една от трибуните да бъдат създадени места за журналистите, каквито влизат в изискванията на УЕФА за международни срещи. Феновете на Дери Сити помнят Христо Стоичков и Димитър Бербатов от българските легенди, като са добре запознати с кариерата на благоевградчанина на Острова и факта, че като дете е симпатизирал на Алън Шиърър и Нюкасъл.

Радост в Дери след краха на Англия: It's Not Coming Home

Вчера местните бяха раздвоени за кой да викат във втория полуфинал на световното първенство - Англия или Аржентина. Те поясниха, че почти всеки фен в Дери симпатизира на някои от водещите английски клубове.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Северна Ирландия

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto