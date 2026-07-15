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  3. Майкъл Венъм Пейдж се завръща в средна категория на UFC Париж

Майкъл Венъм Пейдж се завръща в средна категория на UFC Париж

  • 15 юли 2026 | 15:34
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Майкъл Пейдж ще се качи отново в средна категория за участието си в събитието UFC Fight Night 287.

Пейдж (25-3 ММА, 4-1 UFC) ще се изправи срещу Нурсултон Рузибоев (37-9-2 ММА, 5-1 UFC) на 5 септември в „Акор Арена“ в Париж, Франция. Новината беше официално обявена от организацията в сряда сутринта.

След като претърпя първата си загуба в октагона от Хоакин Бъкли в мач от полусредна категория през май 2014 г., Рузибоев се завърна в дивизията до 84 кг. три поредни победи. Последната му среща беше през юни на UFC Fight Night 280, където победи Андрей Пуляев със събмишън в първия рунд.

Пейдж също е в серия от три последователни победи, включващи успехи над Шара Магомедов, бившия претендент за титлата Джаред Каноние и последно, неубедителна победа с решение над Сам Патерсън в полусредна категория на UFC Fight Night 270 през март.

Бойната карта на UFC Париж включва и срещите:

Къртис Кембъл - Тревър Пийк
Матиу Дукло -Луис Фелипе Дос Сантос
Модестас Букаукас - Омар Си
Лосен Кейта -Мохамед Наимов
Марио Пинто - Раян Спан
Нора Корнол - Клаудия Сигула

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