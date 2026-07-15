Кори Сандхаген показа контузията, която получи на UFC 329

Кори Сандхаген ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс тази седмица, за да се установи степента на увреждането, получено след опит за събмишън от страна на Марио Баутиста. Контузията принуди Сандхаген да куца през последните два рунда на битката им UFC 329.

В понеделник ветеранът в категория петел използва профила си в Инстаграм, за да покаже зловеща травма на задната част на крака си. Тя се е получила, след като Баутиста е приложил ключ, известен като „Сулоев стреч“, преди да премине към ключ на коляното точно в края на първия рунд. Веднага щом Сандхеген се изправи, се забеляза, че той накуцва към своя ъгъл между рундовете.

В крайна сметка Баутиста спечели с единодушно съдийско решение, което бе затвърдено, след като той свали Сандхеген в нокдаун в третия и последен рунд. И тримата съдии отсъдиха еднакъв резултат – 29-28.

„Мамка му, голям провал. Загубата в бойните спортове е най-срамното нещо на света. Гадно е“, написа Сандхаген в Инстаграм. „Почти съм сигурен, че ключът на коляното скъса бедрения ми мускул още в първия рунд (ще мина ЯМР тази седмица). Кракът ми продължаваше да блокира странно, ако правех определени неща. Това доста обърка плана ми за игра.“

„Поздравления за Марио. Беше добре подготвен. Първият рунд беше оспорван, но той го спечели с този ключ на коляното. Втория го спечелих аз (изненадващо, защото кракът ми беше прецакан). В третия исках да направя същия рунд като предишния, но ме свалиха. Трябва да се биеш почти перфектно, за да побеждаваш на върха. Нещо, в което трябва да стана по-добър.“

Битката беше шанс за реванш за Баутиста, който загуби при дебюта си в UFC, когато се изправи срещу Сандхаген с кратко предизвестие през 2019 г. Този път Баутиста показа огромно подобрение както в стойка, така и на земя, и успя да си свърши работата срещу Сандхаген в реванша.

Сандхаген, който е постоянна заплаха за всеки в категория до 61 кг, вече е с баланс 1-3 в последните си четири битки след загубата на UFC 329. Преди това той допусна поражения със съдийски решения от Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов. Сега Сандхаген очаква окончателната диагноза за сериозността на контузиите си, за да разбере кога ще може да се състезава отново.

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