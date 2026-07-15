Дебютанти в UFC допълват подгряващите битки за Дрикус дю Плеси - Камару Усман

Двама бойци без загуба ще направят своя дебют в UFC по време на галавечерта в Оклахома Сити този уикенд.

Бойната карта на UFC Оклахома Сити получи късно допълнение. Тази събота организацията се отправя към „Пейком Сентър“ в Оклахома Сити за събитие, оглавено от двубой в средна категория между бившия шампион Дрикус дю Плеси и бившия шампион в полусредна категория Камару Усман. Към подгряващите битки е добавена среща между двама непобедени дебютанти. В категория перо един срещу друг ще се изправят Деймиън Андерсън и Езра Елиът.

Андерсън (5-0) е 29-годишен боец от Тексас, като всичките му победи в ММА са постигнати с приключване. Той прекарва по-голямата част от кариерата си във FURY FC, но има и богат опит в граплинга, като дори участва в турнира UFC Fight Pass Invitational през 2024 г. В последната си среща Андерсън победи Хондо Гутиерес чрез събмишън.

Елиът (7-0) е 26-годишен талант от Аризонa. Всичките му победи също са дошли преди финалния гонг, включително и последният му успех над Аштин Канигла през май.

Освен главното събитие, UFC Оклахома Сити ще предложи и подглавна битка в средна категория между Джаред Каноние и Крисчън Лирой Дънкан.

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