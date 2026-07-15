Конър Макгрегър ще бъде водещ на новото шоу на BKFC

Въпреки че вероятно ще се възстановява от операция на контузеното си коляно, Конър Макгрегър няма да стои далеч от светлината на прожекторите. Ирландската звезда ще бъде водещ на ново състезателно риалити шоу на веригата за боеве с голи ръце BKFC, което ще се излъчва по „FOX Nation“ от 2027 г.

Във вторник от BKFC официално обявиха „Най-лошият човек на света“ (World’s Baddest Man) – нова оригинална документална поредица, в която бойци от цял свят ще се състезават в турнир с елиминации. Макгрегър, който е и съсобственик на организацията, ще бъде водещ и ще има централна роля в цялото предаване.

„BKFC промени света на бойните спортове и аз съм изключително развълнуван да си партнирам с „FOX Nation“ и да представим турнира „Най-лошият човек на света“, заяви Макгрегър в прессъобщение. „Този турнир ще събере най-коравите бойци на планетата в истинско изпитание на дух, смелост и воля. Горд съм да бъда част от нещо, което ще постави нов стандарт за това какво означава да си най-лошият човек на света.“

„FOX Nation“ ще бъде медиен партньор на поредицата, като премиерата се очаква през лятото на 2027 г.

„Конър Макгрегър е една от най-разпознаваемите фигури в бойните спортове и сме развълнувани да си партнираме с него в създаването на смела и оригинална поредица, каквато не е правена досега“, коментира президентът на „FOX Nation“ Лорън Патерсън. „Най-лошият човек на света“ съчетава първокласен документален разказ със състезание от световна класа, предоставяйки на абонатите на „FOX Nation“ безпрецедентен достъп до уникални атлети, като същевременно показва смелостта, решителността и сърцето, необходими за спечелването на една от най-големите награди в бойните спортове.“

С новото шоу на BKFC, „FOX Nation“ продължава да разширява своето съдържание, свързано с бойни спортове, след като вече сключи сделка за излъчване на кеч веригата RAF.

Участниците в новата поредица все още не са обявени, но турнирът ще завърши с финално събитие на живо, в което победителят ще вземе всичко. Галавечерта ще се излъчва ексклузивно по „FOX Nation“.

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