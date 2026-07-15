Девин Хейни е дал поне 70 негативни допинг теста, твърдят от WBC

Президентът на Световния боксов съвет (WBC) Маурисио Сюлейман отговори на публикация на Девин Хейни в социалните мрежи, свързана с процедурите за допинг тестове на организацията.

Всичко започна след коментар в социалната мрежа X, който предполагаше, че Раян Гарсия ще бъде тестван като носител на титлата на WBC в полусредна категория и съответно част от програмата „Чист бокс“ на организацията. В отговор на това Хейни написа в понеделник: „Бях шампион на WBC в продължение на години и никога не съм бил тестван“.

Дискусията се разпали, след като Гарсия реагира гневно на Шакур Стивънсън, който наскоро подписа със "Zuffa Boxing“ и според слуховете води преговори за мач с Хейни. Стивънсън беше предложил Гарсия да бъде подложен на произволни допинг тестове от VADA.

През април 2024 г. Хейни загуби от Гарсия по точки, но резултатът беше анулиран, след като стана ясно, че Гарсия е дал две положителни допинг проби – една в навечерието на мача и една веднага след него. Гарсия, който също така не успя да влезе в категорията за двубоя в лека полусредна категория с разлика от килограм и половина, впоследствие беше наказан за една година.

Гарсия винаги е твърдял, че е невинен, а Хейни, който беше непобеден преди този мач, остава раздразнен от случилото се.

„Хей, шампионе“, написа Сюлейман в отговор на 27-годишния боксьор. „Защо замесваш WBC в проблемите си – разбира се, че си минал множество тестове на VADA.“

Хейни отвърна: „Проблемите ми не са с WBC, за мен е новост, че всичките ми тестове от VADA са били качвани в системата на WBC. Всички мои тестове от VADA бяха платени от собствения ми джоб в опит да променя бокса и да го направя по-безопасен.“

„Райън бяга от факта, че VADA има най-строгите тестове. Особено целогодишните тестове“, добави той.

Във вторник президентът на WBC отговори: „Програмата „Чист бокс“ на WBC стартира преди повече от 10 години, уникална програма в света, администрирана от VADA. Всички шампиони и боксьори от топ 15 трябва да се запишат и подлежат на произволни тестове, имат задължителни тестове в специфични случаи и договорени тестове от промоутъри за мачове. Девин Хейни е тестван повече от 70 пъти, като резултатите винаги са били отрицателни.“

Хейни, с баланс 33-0-1 (15 с нокаут), е настоящият шампион на WBO в полусредна категория.

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