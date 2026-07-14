В Радомир откриха изложба „Олимпийски символи и личности – символи на олимпизма“

Голямо постижение за град като Радомир е да премине олимпийският огън, каза неговият носител през 1980 г. Александър Колев по повод откриването на изложбата на клуб „Олимпиец – Радомир“ и отбелязването на двадесет и втората му годишнина.

Експозицията „Олимпийски символи и личности – символи на олимпизма“ е подредена и се организира съвместно с Общинския исторически музей и Община Радомир, уточни председателят на клуба Доротея Костадинова.

Изложените експонати разказват историята на олимпийското движение в Радомир, чието начало Доротея Костадинова поставя през 2004 г. заедно с няколко ученици. Богат снимков архив, включително албум от 1932 г., илюстрира колоездачното движение в Перник. Сред най-значимите експонати е и наградата на Българския олимпийски комитет от 2018 г. за принос в областта на олимпийското образование, етиката и възпитанието, както и отличието „Сърцето на Надежда Лекарска“.

Специално място е отделено и на подаръци, получени от бивши възпитаници на клуба, сред които сувенири от Олимпийските игри в Париж. Сред експонатите са още научни трудове, дипломни работи и различни издания.

Изложбата представя и дейността на спортни организации и приятели на клуба, сред които карате клубът в Радомир и представители на спортната стрелба към Ловно-рибарското сдружение в града.

Сред акцентите е и инициативата „Олимпийска гора“, реализирана по повод годишнини на клуба. Първите дървета са били засадени по случай 15-ата годишнина, а дейността е намерила място и в специализирано издание на българските лесовъди.

Клубът в Радомир работи в тясно сътрудничество с преподавателя в Националната спортна академия „Васил Левски“ проф. Лозан Митев, който е ръководител на катедра „История на спорта и олимпизъм“. Доротея Костадинова добави, че към екипа му в помощ на „Олимпиец – Радомир“ са и доц. Емилия Витанова и ас. Ваня Йорданова.

На откриването на изложбата „Олимпийски символи и личности – символи на олимпизма“ присъстваха заместник-кметът Станислава Генадиева, председателят на Общинския съвет Светослав Кирилов, първите участници в клуба от 2004 г., приятели и спортни деятели.

Снимки: Клуб "Олимпиец" - Радомир

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