Италия отново се изправя на пътя на България към Световното по хандбал за жени

За пореден път през последните години женският национален отбор на България ще се изправи срещу Италия в решителна квалификация за Световно първенство.

Жребият за първата фаза от европейските квалификации за Мондиал 2027, теглен днес в централата на EHF във Виена, противопостави отново двата тима в плейоф на разменено гостуване. Срещите ще се изиграят в периода 21–25 октомври, като България ще бъде домакин на първия двубой. Победителят ще продължи към последната квалификационна фаза, където ще се бори за място на Световното първенство.

Съперничеството между България и Италия вече се превръща в традиция в битките за световните финали. Именно италианките елиминираха националния ни отбор в квалификациите за Световното първенство през 2023 година, а впоследствие и в пресявките за Мондиал 2025.

Този път обаче България ще се опита да промени историята с... италиански почерк. Начело на националния ни отбор вече е италианският специалист Марко Треспиди, който отлично познава хандбала в своята родина.

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