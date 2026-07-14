Стотици изпратиха в последния му земен път Мартин Велев

Стотици изпратиха в последния му земен път Мартин Велев, предаде репортер на Novini.bg.

Опелото се извърши в храм “Света София” и на него присъстваха президентът Илияна Йотова, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, президентът на ПФК Левски Наско Сираков, Слави Бинев, Атанас Фурнаджиев, политици, бизнесмени, спортисти, дейци на културата и приятели на Мартин Велев.

Припомняме, синът на президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева загина при нелеп инцидент с джет в Гърция миналия петък.

Според информацията на гръцките власти произшествието е станало в района на плажа „Зографу“ на полуостров Ситония, Халкидики. Данните сочат, че 36-годишният мъж, който успешно ръководеше фамилния бизнес заедно с брата на Весела Лечева Даниел, е бил ударен от силна вълна по време на маневра, вследствие на което е получил нараняване и е паднал във водата. Водач на друг джет го е извадил от морето в безсъзнание, но пристигналият на място реанимационен екип не успял да спаси живота му.

Мартин е син от брака на Весела Лечева с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 г. будна кома.

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