Шампионките от Бяла срещу израелки във втория кръг на EHF European Cup

Българският шампион ХК Бяла ще се изправи срещу израелския Холон във втория кръг на EHF European Cup при жените. Това отреди жребият, изтеглен днес в Европейския хандбален дом във Виена.

Бяла, която заема 22-ро място в клубната ранглиста на EHF European Cup, бе сред поставените отбори в Поток А и получи за съперник представителя на Израел, който през миналия сезон завърши шести в женската Суперлига на страната и достигна до плейофите за титлата.

Холон е редовен участник в EHF European Cup през последните години, но често отпада в началните етапи на надпреварата. В предишното издание на EHF European Cup израелският тим отстъпи във втория кръг на австрийския MADx WAT Atzgersdorf.

От своя страна ХК Бяла продължава да затвърждава позициите си сред участниците в EHF European Cup. През миналия сезон българският шампион елиминира словенския Лития във втория кръг, а след това достигна до третия, където отпадна от испанския Атлетико Гуардес – тимът, който впоследствие спечели трофея от турнира.

Двубоите между ХК Бяла и Холон ще се изиграят на разменено гостуване в началото на октомври. Първите срещи от втория кръг са насрочени за 3–4 октомври, а реваншите – за 10–11 октомври. Победителят ще се класира за третия кръг на турнира.

Предстои Европейската хандбална федерация да утвърди точните дати, началните часове и домакинството на двата двубоя.

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