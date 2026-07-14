Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Участници в "Тур дьо Франс" прекараха нощта на балкона в хотелската си стая

Участници в "Тур дьо Франс" прекараха нощта на балкона в хотелската си стая

  • 14 юли 2026 | 15:55
  • 344
  • 0
Участници в "Тур дьо Франс" прекараха нощта на балкона в хотелската си стая

Норвежките състезатели в колоездачната Обиколка на Франция Андерс и Тобиас Йоханесен прекараха нощта под звездите на балкона на хотелската си стая в централна Франция, след като състоянието на помещението ги е оставило крайно недоволни.

Лидерът в "Тур дьо Франс" Тадей Погачар също се оплака, че в хотела му не е имало климатик на фона на сериозните горещини в страната, но близнаците Йоханесен, които се състезават за отбор Uno-X Mobility, заявиха, че тяхното преживяване е било далеч по-неприятно.

"Можеше да е по-зле, това е нашата", написа Андерс в профила си в социалната мрежа X, прикачвайки кадри на мухъл и мръсотия по пода, както и паяжини по стените.

По-късно те публикуваха ново видео, в което показват нестандартното си решение - да изкарат матраците си на балкона.

"Вътре в хотела - под въпрос. Навън - наистина хубаво", написа Тобиас.

Отборните хотели се избират от организатора на Тура - ASO. Обиколката на Франция често преминава през отдалечени краища на страната, където вариантите за настаняване са ограничени.

Към момента Тобиас Йоханесен заема 11-ото място в генералното класиране - на 9 минути и 30 секунди зад лидера Тадей Погачар, а брат му Андерс е на 100-ата позиция с изоставане от над час и 40 минути.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Златен медал и впечатляващ фурор за първокурсника Филип Китов в колежанския голф в САЩ

Златен медал и впечатляващ фурор за първокурсника Филип Китов в колежанския голф в САЩ

  • 14 юли 2026 | 13:39
  • 499
  • 0
Илияна Йотова награди спортситите от Световното за атлети със Синдром на Даун

Илияна Йотова награди спортситите от Световното за атлети със Синдром на Даун

  • 14 юли 2026 | 11:50
  • 485
  • 0
Рекорден интерес беляза празничното трето издание на триатлона TRI Legend

Рекорден интерес беляза празничното трето издание на триатлона TRI Legend

  • 14 юли 2026 | 08:53
  • 628
  • 0
Президентът Илияна Йотова награждава българските спортисти от Световното за атлети със синдром на Даун

Президентът Илияна Йотова награждава българските спортисти от Световното за атлети със синдром на Даун

  • 14 юли 2026 | 08:41
  • 507
  • 0
Йонас Вингегор е обмислял да се оттегли от колоезденето преди година

Йонас Вингегор е обмислял да се оттегли от колоезденето преди година

  • 13 юли 2026 | 20:56
  • 1806
  • 1
Очарователната търговска аномалия на Тур дьо Франс

Очарователната търговска аномалия на Тур дьо Франс

  • 13 юли 2026 | 20:00
  • 2189
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

  • 14 юли 2026 | 14:54
  • 5145
  • 17
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 2780
  • 14
Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

  • 14 юли 2026 | 14:30
  • 14787
  • 38
Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

  • 14 юли 2026 | 13:00
  • 19546
  • 63
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 20404
  • 115
Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

  • 14 юли 2026 | 16:10
  • 14378
  • 10