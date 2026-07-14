Участници в "Тур дьо Франс" прекараха нощта на балкона в хотелската си стая

Норвежките състезатели в колоездачната Обиколка на Франция Андерс и Тобиас Йоханесен прекараха нощта под звездите на балкона на хотелската си стая в централна Франция, след като състоянието на помещението ги е оставило крайно недоволни.

Лидерът в "Тур дьо Франс" Тадей Погачар също се оплака, че в хотела му не е имало климатик на фона на сериозните горещини в страната, но близнаците Йоханесен, които се състезават за отбор Uno-X Mobility, заявиха, че тяхното преживяване е било далеч по-неприятно.

"Можеше да е по-зле, това е нашата", написа Андерс в профила си в социалната мрежа X, прикачвайки кадри на мухъл и мръсотия по пода, както и паяжини по стените.

По-късно те публикуваха ново видео, в което показват нестандартното си решение - да изкарат матраците си на балкона.

"Вътре в хотела - под въпрос. Навън - наистина хубаво", написа Тобиас.

Отборните хотели се избират от организатора на Тура - ASO. Обиколката на Франция често преминава през отдалечени краища на страната, където вариантите за настаняване са ограничени.

Към момента Тобиас Йоханесен заема 11-ото място в генералното класиране - на 9 минути и 30 секунди зад лидера Тадей Погачар, а брат му Андерс е на 100-ата позиция с изоставане от над час и 40 минути.

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