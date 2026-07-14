Тадей Погачар спечели 10-ия планински етап от колоездачната обиколка "Тур дьо Франс"

Словенецът Тадей Погачар спечели 10-ия етап от Колоездачната Обиколка на Франция и увеличи преднината си в главното индивидуално класиране. Погачар разби конкуренцията на преследвачите, след като демонстрира невероятна форма и триумфира със самостоятелно изкачване на етапа, който беше с дължина 166 км от Ориак до ски-курорта в Централна Франция - Льо Лиоран.

Времето на победителя днес е 3 часа, 58 минути и 8 секунди, като след него завърши Ремко Евенепул (Белгия) с изоставане от 32 секунди. Третата позиция е за французина Пол Сейшас, който завърши на 34 секунди.

Сейшас донесе малка радост на французите в Деня на Бастилията – националния празник на страната, след като успя накрая да измъкне място на подиума германеца Флориан Липовиц след финален спринт.

След като вчера Погачар доминираше, днес малцина се съмняваха, че носителят на „жълтата фланелка“ ще повтори това, което направи на етапи 3 и 6 и за да затвърди мнението , се изстреля като лидер на групата за победата на 15 км от финалната линия.

В един момент специалистът по високопланинските етапи Ричард Капарас атакува, но просто за да мотивира повече словенеца. Постепенно и другите претенденти отпадаха един след друг и времевата разлика само се увеличи, докато той изминаваше соло дистанцията до финала на Кол дьо Фон дьо Сер.

С 5 км до финала той беше с 25 секунди преднина, а с още 2 км каране добави още 15. На финалната линия той отпразнува 24-ия си етапен триумф в кариерата си на Тур дьо Франс и удължаване на това, което вече изглеждаше непреодолима преднина.

В главното индивидуално класиране Погачар вече води с време 36 часа, 15 минути и 2 секунди, следван от Йонас Вингегор (Дания), който се движи на 3 минути и 36 секунди. Трети с изоставане от 4:46 Евенепул.

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Снимки: Imago