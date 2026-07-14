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Златен медал и впечатляващ фурор за първокурсника Филип Китов в колежанския голф в САЩ

  • 14 юли 2026 | 13:39
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Златен медал и впечатляващ фурор за първокурсника Филип Китов в колежанския голф в САЩ

Златен медал и впечатляващ фурор за първокурсника Филип Китов в колежанския голф в САЩ! Младият българин пробива със страшна сила в елитарния спорт и вече е избран в националния отбор за първокурсници на Асоциацията на треньорите по голф в Америка.

19-годишният Китов, който се състезава за университет Линдзи Уилсън в Кълъмбия, щата Кентъки. Той беше сред отличените за най-силно представилите се първокурсници в NAIA, една от водещите организации в университетския спорт в Съединените щати. През дебютния си сезон Китов участва във всички турнири на отбора и помогна на Линдзи Уилсън да спечели титлата в централната южна конференция, една от най-конкурентните в NAIA. За представянето си 19-годишният талант бе избран за „Първокурсник на годината“ в конференцията, както и в Идеалния отбор. Това беше и първият златен медал в голф кариерата на Китов на американска земя.

Успешният сезон продължи и на националните финали на NAIA, където Линдзи Уилсън завърши на четвърто място в отборното класиране сред най-добрите университетски отбори в САЩ. Китов се нареди на 24-о място в индивидуалното класиране. Националното признание от GCAA поставя Филип Китов сред най-перспективните млади голфъри в американския колежански спорт. Избирането му в почетния отбор на GCAA NAIA All-е едно от най-престижните отличия за състезатели в първата им година и се присъжда на петима играчи от цялата страна.

Университет Линдзи Уилсън традиционно е сред водещите програми по голф в NAIA и редовно се бори за отличия на национално ниво. Силният дебютен сезон на Китов затвърждава позициите му като един от най-успешно развиващите се български голфъри на международната сцена.

Филип Китов-младши има пет индивидуални победи и шест класирания в Топ 10 в кариерата си до момента. След изключително успешен сезон през 2024/2025 г., в който става шампион на България при мъжете, печели Откритото първенство на България, Austrian Strokeplay U21 и Pro Golf Bubbles, той избира да продължи развитието си в колежанския голф в Съединените щати.

През есента на 2025 г. се присъединява към отбора на Линдзи Уилсън. Част е от националния отбор на България от 2021 г., а с голф започва да се занимава едва на четиригодишна възраст.

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