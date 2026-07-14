Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Огромна еуфория на "Герена", Левски излиза за победа над Борац - на живо с атмосферата и съставите
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Фенербахче си върна център

Фенербахче си върна център

  • 14 юли 2026 | 18:55
  • 329
  • 0
Фенербахче си върна център

Отборът на Фенербахче продължава да работи по селекцията си преди старта на новия сезон.

Грандът от Истанбул върна в състава бившия си играч Сертач Шанлъ, подписвайки едногодишен договор.

Шанлъ, който носи екипа на Фенербахче и между 2023-а и 2025 година, прекара миналия сезон в Бешикташ.

Турският център е шампион в Евролигата с друг истанбулски тим - Анадолу Ефес от 2021 година.

34-годишният Сертач Шанлъ е още за отбори като Галатасарай, Барселона и Дубай.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Жан Монтеро – пойнт гард или атакуващ гард?

Жан Монтеро – пойнт гард или атакуващ гард?

  • 14 юли 2026 | 14:08
  • 607
  • 0
Апоел се раздели с двама и се похвали със звездно ново попълнение

Апоел се раздели с двама и се похвали със звездно ново попълнение

  • 14 юли 2026 | 13:53
  • 579
  • 0
Ларкин за раздялата с Ефес: Чувствах се така, сякаш не ме ценят

Ларкин за раздялата с Ефес: Чувствах се така, сякаш не ме ценят

  • 13 юли 2026 | 17:37
  • 946
  • 0
Официално: Шейн Ларкин премина във Фенербахче

Официално: Шейн Ларкин премина във Фенербахче

  • 13 юли 2026 | 15:24
  • 714
  • 0
Ясно е какъв е „златният“ договор на Майк Джеймс в Анадолу Ефес

Ясно е какъв е „златният“ договор на Майк Джеймс в Анадолу Ефес

  • 13 юли 2026 | 15:13
  • 1123
  • 0
Барселона взе звезда на Париж

Барселона взе звезда на Париж

  • 13 юли 2026 | 14:45
  • 913
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Борац, две промени от състава на "сините" в Босна

11-те на Левски и Борац, две промени от състава на "сините" в Босна

  • 14 юли 2026 | 19:22
  • 8985
  • 40
Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

  • 14 юли 2026 | 19:24
  • 3536
  • 3
Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

  • 14 юли 2026 | 14:54
  • 13784
  • 61
Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

  • 14 юли 2026 | 19:06
  • 4341
  • 3
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 7392
  • 58
Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

  • 14 юли 2026 | 16:10
  • 23932
  • 15