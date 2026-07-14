Фенербахче си върна център

Отборът на Фенербахче продължава да работи по селекцията си преди старта на новия сезон.

Грандът от Истанбул върна в състава бившия си играч Сертач Шанлъ, подписвайки едногодишен договор.

Шанлъ, който носи екипа на Фенербахче и между 2023-а и 2025 година, прекара миналия сезон в Бешикташ.

Турският център е шампион в Евролигата с друг истанбулски тим - Анадолу Ефес от 2021 година.

34-годишният Сертач Шанлъ е още за отбори като Галатасарай, Барселона и Дубай.

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Снимки: Imago