Балкан ще научи днес съперниците си в ЕвроКъп

Балкан ще научи днес съперниците си в турнира ЕвроКъп, в който ще се включи през сезон 2026/27. Жребият за груповата фаза ще бъде изтеглен днес, от 13:45 часа българско време в Барселона.

32 отбора ще бъдат разделени в 2 групи, всяка с по 16 тима.

Балкан е поставен в последната осма урна за жребия, където се намират още три тима.

Сред отборите в първа урна е участникът в Евролигата в последните няколко години Монако, който през 2025-а достигна до финала на най-престижното клубно баскетболно състезание на Стария континент.

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