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Балкан научи програмата си за ЕвроКъп

  • 10 юли 2026 | 15:58
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Балкан научи програмата си за ЕвроКъп

Отборът на Балкан вече знае програмата си за редовния сезон в турнира ЕвроКъп, като обаче следващата седмица ще станат ясни и окончателните дати на сблъсъците. 

Българският шампион се намира в Група D на втория по сила турнир в Европа, който е под шапката на Евролигата, в компанията на Рациофарм Улм, Рома Баскет, Монако, ПАОК, Лиаткабелис и Манреса. 

Пълна програма за редовния сезон в Група D:

29/30 Септември - Рациофарм Улм - Балкан
6/7 Октомври - Балкан - Бахчешехир 
13/14 Октомври - Рома Баскет - Балкан
20/21 Октомври - Балкан - Лиаткабелис 
27/28 Октомври - Балкан - Манреса
3/4 Ноември - Монако - Балкан
10/11 Ноември - Балкан - ПАОК
17/18 Ноември - Балкан - Рациофарм Улм
8/9 Декември - Бахчешехир - Балкан 
15/16 Декември - Балкан - Рома Баскет
22/23 Декември - Лиаткабелис - Балкан
29/30 Декември - Манреса - Балкан
5/6 Януари - Балкан - Монако
12/13 Януари - ПАОК - Балкан

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