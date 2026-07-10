Балкан научи програмата си за ЕвроКъп

Отборът на Балкан вече знае програмата си за редовния сезон в турнира ЕвроКъп, като обаче следващата седмица ще станат ясни и окончателните дати на сблъсъците.



Българският шампион се намира в Група D на втория по сила турнир в Европа, който е под шапката на Евролигата, в компанията на Рациофарм Улм, Рома Баскет, Монако, ПАОК, Лиаткабелис и Манреса.

Пълна програма за редовния сезон в Група D:



29/30 Септември - Рациофарм Улм - Балкан

6/7 Октомври - Балкан - Бахчешехир

13/14 Октомври - Рома Баскет - Балкан

20/21 Октомври - Балкан - Лиаткабелис

27/28 Октомври - Балкан - Манреса

3/4 Ноември - Монако - Балкан

10/11 Ноември - Балкан - ПАОК

17/18 Ноември - Балкан - Рациофарм Улм

8/9 Декември - Бахчешехир - Балкан

15/16 Декември - Балкан - Рома Баскет

22/23 Декември - Лиаткабелис - Балкан

29/30 Декември - Манреса - Балкан

5/6 Януари - Балкан - Монако

12/13 Януари - ПАОК - Балкан

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