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Леви Нтумба е "Славист на сезон 2025/26"

  • 14 юли 2026 | 16:17
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Леви Нтумба е "Славист на сезон 2025/26"

Вратарят на Славия Леви Нтумба получи специален плакет, след като спечели вота на "белите" фенове и стана първият носител на отличието "Славист на сезона". Наградата му бе връчена по време на официалното представяне на отбора преди старта на сезон 2026/27.

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"Благодарим на всички привърженици, които се включиха в анкетата и избраха своя фаворит! Инициативата продължава и през новия сезон! След всеки официален мач на Славия на нашата Facebook страница ще стартира гласуване, в което белите фенове отново ще могат да изберат своя "Славист на мача". Вашият глас има значение! Подкрепяйте любимците си и изберете своя "Славист на мача" през сезон 2026/27!", написаха от клуба.

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Снимки: Startphoto

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