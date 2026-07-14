Леви Нтумба е "Славист на сезон 2025/26"

Вратарят на Славия Леви Нтумба получи специален плакет, след като спечели вота на "белите" фенове и стана първият носител на отличието "Славист на сезона". Наградата му бе връчена по време на официалното представяне на отбора преди старта на сезон 2026/27.

Славия вкара 7 гола на Монтана в контрола

"Благодарим на всички привърженици, които се включиха в анкетата и избраха своя фаворит! Инициативата продължава и през новия сезон! След всеки официален мач на Славия на нашата Facebook страница ще стартира гласуване, в което белите фенове отново ще могат да изберат своя "Славист на мача". Вашият глас има значение! Подкрепяйте любимците си и изберете своя "Славист на мача" през сезон 2026/27!", написаха от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto