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Излезе първият трейлър за сериала за Новак Джокович

  • 14 юли 2026 | 17:20
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Излезе първият трейлър за сериала за Новак Джокович

Новак Джокович от години обявява, че ще бъде заснет документален сериал за него, а сега е потвърдено, че най-накрая ще го видим на 20 август на платформата Amazon. Сериалът е дело на Джейсън Хейър, когото познаваме от фантастичния документален сериал за Майкъл Джордан (The Last Dance), и още първите кадри показват, че ни очаква зрелищно „пътешествие“ през кариерата на най-великия на всички времена.

В първия трейлър, публикуван за сериала „Новак Джокович: Вълкът през зимата“ (Novak Djokovic: The Wolf in Winter), виждаме, че за него говорят Андре Агаси, Рафаел Надал, Йелена Джокович и много други:

Чухме от Агаси, че Новак Джокович е най-великият тенисист на всички времена, от Рафа, че е било „много сложно“ да се играе срещу Ноле, докато в центъра на всичко изглежда е историята за отписан играч – на когото малцина са давали шанс да се намеси в борбата между Федерер и Надал.

Джокович също така разказа как произхожда от семейство, което е трябвало да се лишава от много неща, за да му осигури прилични условия да продължи да се занимава със спорт, докато сам призна, че никой не се съмнява в него толкова, колкото той самият.

"Кой се съмнява най-много в мен? Гледате го – посочи Новак Джокович с пръст към себе си: - Опитвам се да опровергая себе си, повече от всеки друг. Хората си мислят, че си направил толкова много и трябва да се наслаждаваш, а аз не мога да се наслаждавам. - Трябва да трансформираш всяка част от живота си извън тениса – да бъде в услуга на тениса. Това има последствия", подчерта Джокович в края на трейлъра, а имаше и шокиращи моменти като този, когато Ноле „вие“ като вълк.

Филмът е обявен като „all-access“ документален филм за носителя на 24 титли от Големия шлем, най-великия тенисист на всички времена, а премиерата е на 20 август в Amazon Prime Video.

Важното за публиката е, че това не е класическа „биография с архив“, а проект, който навлиза във вътрешния свят на Джокович, през турнири, тренировки и ежедневие, с идеята да покаже как изглежда животът, когато си години на върха, а очакванията не намаляват.

За него, освен гореспоменатите, говорят и Пийт Сампрас, Борис Бекер, Джим Къриър, но изглежда не и Роджър Федерер. Документалният филм ще бъде достъпен на платформата „Amazon Prime“.

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Снимки: Imago

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