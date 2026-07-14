Носителят на MVP от Гуанджоу: Близо сме до Tier 1, но още не сме там

След триумфа на 9z в турнира по CS2- XSE Pro League в Гуанджоу и първата международна LAN титла в историята на отбора, носителят на MVP приза от шампионата Матиас "HUASOPEEK" Ибанес Ернандес заяви пред HLTV, че тимът е пристигнал в Китай с увереност.

"Вярвахме, че можем да вземем този турнир. Представихме се силно на Мейджъра в Кьолн и в Астана, което ни даде много самочувствие. Смятам, че бяхме сред фаворитите и оправдахме очакванията', каза той.

Според HUASOPEEK постоянната работа е ключът към прогреса на отбора, макар че 9z все още не се смята за част от абсолютния елит.

"Близо сме до Tier 1, но още не сме там. Загубихме от EYEBALLERS и Alliance, а отборите от най-високо ниво не допускат подобни поражения", заяви Ибанес Ернандес

Снимка: HLTV

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