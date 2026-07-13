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lauNX разкри, че вече е отказал на шест отбора

  • 13 юли 2026 | 18:46
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lauNX разкри, че вече е отказал на шест отбора

Бившият титуляр на FUT Лауренциу "lauNX" Църлеа разкри, че е получил шест предложения след преминаването си на резервната скамейка, но нито едно не е завършило с подписване на договор.

По думите му три от офертите са били от състави, които не са го убедили като проект, а останалите три клуба са избрали други играчи с повече опит и по-ниска трансферна стойност.

"Не избирам отбор само заради парите. Искам да бъда част от проект, който има смисъл", коментира lauNX по време на свое живо излъчване.

Снимка: HLTV

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