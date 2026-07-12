00 Thieves е кралят на VALORANT след триумф на Световното по електронни спортове

Oтборът на 100 Thieves е новият шампион по VALORANT на Световното първенство по електронни спортове. "Крадците" победиха NRG във финала с 3:1 (13-7, 13-6, 2-13, 14-12) и завоюва титлата, както и наградата от 600 000 долара от общия награден фонд от 2 милиона долара.

There truly is Honor Among Thieves.



The winners of VALORANT at EWC26 🏆 pic.twitter.com/wtq97WPa1e — EWC Extra (@EWC_Extra) July 12, 2026

По пътя към трофея 100 Thieves елиминира MIBR и Nongshim RedForce с по 2:1, преди да се справи с NRG в изцяло северноамериканския финал. MVP призът спечели Матю "Cryo" Панганибан с 65 елиминации и добра статистика. Това е първа титла на организацията в турнира и пореден успех за 100 Thieves след години на изграждане на състава.Над

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