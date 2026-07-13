9z надигра PARIVISION и вдигна трофея в Китай

Отборът на 9z е новият шампион на турнира по CS2 - XSE Pro League в Гуанджоу, след като победи PARIVISION с 3:0 (13-9, 13-10, 13-4) във финала на турнира.
Южноамериканският тим спечели първата си международна LAN титла и 260,000 долара от наградния фонд, наброяващ общо 1 милион долара.
9z се наложи на Mirage, Infernoи Dust2, като не остави шансове на съперника си. За PARIVISION това беше първи турнир с обновения състав.
Най-резултатни за победителите бяха Франко "dgt" Гарсия и Матиас "HUASOPEEK" Ибанес Ернандес с по 53 и 50 елиминации.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google