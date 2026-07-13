9z надигра PARIVISION и вдигна трофея в Китай

Отборът на 9z е новият шампион на турнира по CS2 - XSE Pro League в Гуанджоу, след като победи PARIVISION с 3:0 (13-9, 13-10, 13-4) във финала на турнира.

CAMPEONES DE LA XSE PRO LEAGUE 2026 🇨🇳



Seguimos cumpliendo nuestros sueños, seguimos haciendo historia. Hoy nuestra vitrina suma su primer trofeo Tier-1 tras vencer a Parivision por 3-0 en la Grand Final



Estos chicos siguen escribiendo su historia en los libros del… pic.twitter.com/VVIxNyfxsC — 9z Globant (@9zTeam) July 12, 2026

Южноамериканският тим спечели първата си международна LAN титла и 260,000 долара от наградния фонд, наброяващ общо 1 милион долара.

9z се наложи на Mirage, Infernoи Dust2, като не остави шансове на съперника си. За PARIVISION това беше първи турнир с обновения състав.

Най-резултатни за победителите бяха Франко "dgt" Гарсия и Матиас "HUASOPEEK" Ибанес Ернандес с по 53 и 50 елиминации.

Снимка: HLTV

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