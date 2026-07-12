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Божидар "bzm" Богданов допусна загуба и ще играе баражи за място в плейофите на Световното по електронни спортове

  • 12 юли 2026 | 21:33
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Божидар "bzm" Богданов допусна загуба и ще играе баражи за място в плейофите на Световното по електронни спортове

Българската звезда в Dota 2 - Божидар "bzm" Богданов и неговият отбор 1W, записаха първата си загуба в груповата фаза на Световното първенство по електронни спортове, което тази година се провежда в Париж.

Тимът отстъпи с 0:2 на Team Yandex в двубой, който определи първото място в група "D" и съотъветно гарантира плейофите.

След поражението 1W завърши на втора позиция и ще трябва да премине през втория кръг на баражите, за да си осигури място в елиминациите.

На челните места в четирите групи бяха Team Falcons, Nigma Galaxy, PARIVISION и Team Yandex.

Срещата ще се играе на 15 юли, а опонент на родния състезател и компания ще бъде победителят от двойката Vici Gaming - PTime.

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