Божидар "bzm" Богданов допусна загуба и ще играе баражи за място в плейофите на Световното по електронни спортове

Българската звезда в Dota 2 - Божидар "bzm" Богданов и неговият отбор 1W, записаха първата си загуба в груповата фаза на Световното първенство по електронни спортове, което тази година се провежда в Париж.

THE TOP FOUR!



Congratulations to @NigmaGalaxy, @FalconsEsportGG, PVISION and Team Yandex for coming top of their Groups and advancing directly to the Dota 2 at EWC26 Playoffs! 👏 pic.twitter.com/0pJtDIt6GA — EWC Extra (@EWC_Extra) July 12, 2026

Тимът отстъпи с 0:2 на Team Yandex в двубой, който определи първото място в група "D" и съотъветно гарантира плейофите.

След поражението 1W завърши на втора позиция и ще трябва да премине през втория кръг на баражите, за да си осигури място в елиминациите.

На челните места в четирите групи бяха Team Falcons, Nigma Galaxy, PARIVISION и Team Yandex.

Срещата ще се играе на 15 юли, а опонент на родния състезател и компания ще бъде победителят от двойката Vici Gaming - PTime.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google