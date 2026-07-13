Zeus записа впечатляващо постижение

С победата на Hanwha Life Esports над Bilibili Gaming във финала на MSI 2026 Чой "Zeus" Уу-дже записа историческо постижение в League of Legends.

Едва 22-годишен кореецът стана първият играч в историята, който печели First Stand, Mid-Season Invitational, Worlds, Азиатските игри и Световното по електронни спортове - един истински голям шлем в заглавието на Riot Games.

Zeus вече има две световни титли с T1 през 2023 и 2024 г., златен медал от Азиатските игри през 2022 година, триумф в първото издание на Световното по електронни спортове и титлата от First Stand 2025. Сега към впечатляващата си колекция добави и трофея от MSI.

Снимка: LoL Esports

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